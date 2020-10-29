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У украинской делегации в ТКГ по Донбассу появился официальный спикер
29.10.2020 09:00
Советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Алексей Арестович. Об этом Арестович сообщил в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", – написал Арестович.
Он пригласил заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.
Теги: Донбасс, спикер, ТКГ
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