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В Украину идут похолодание и дожди

30.10.2020 17:00
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В Украину идут похолодание и дожди

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных погода в Украине резко ухудшится. По всей территории страны похолодает, дожди накроют большинство областей, сообщает РБК-Украина.
В субботу в западных областях днем будет +8+10, а ночью +5+8. На юге страны днем будет +12+14, а ночью +8+10. В северных и центальних областях днем будет +8+14, а ночью +6+8. На востоке страны температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +7+9.
В Киеве тоже холодно и дожди. Днем +8+10, а ночью +6+8.
В первый день последнего месяца осени температура воздуха опустится до +6. На западе страны днем будет +6+11, а ночью +2+5. В северных и восточных областях днем будет +6+11, а ночью +3+7. В центральных и южных областях днем будет +7+12, а ночью +4+8.
В Киеве в воскресенье будет дождь. Днем температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.



Теги: похолодание, дождь, прогноз погоды
 
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