- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября13:00
- ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине10:00
- В Украину идут похолодание и дожди17:00
- В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-1913:00
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума16:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября12:00
- Госстат назвал среднюю зарплату по Украине10:00
- У украинской делегации в ТКГ по Донбассу появился официальный спикер09:00
- Кабмин отменил ограничение зарплат менеджеров госпредприятий17:00
ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые официальные результаты голосования на местных выборах в Украине. Данные, опубликованы на сайте ЦИК, сообщает Корреспондент.net.
По информации ЦИК, все избирательные участки закончили подсчет голосов и составление протоколов УИК. Почти все участки уже передали протоколы в сельские, поселковые и городские ТИК.
Всего районные ТИК приняли 682 протокола (более 45,4% от общего количества протоколов), областные ТИК - 503 протокола (более 36,8%).
В ЦИК уточнили, что избранными признали уже 20 городских голов, 17 поселковых и 47 сельских в 23 областях; а также депутатов 8 городских, 15 - поселковых и 41 - сельского советов.
Больше всего голов выбрали в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Меньше всего - в Сумской (избрали 1 сельского голову) и Хмельницкой (ни одного избранного главы) областях.
По количеству избранных депутатов лидируют Днепропетровская, Донецкая и Одесская области. Меньше всего избранных депутатов в Луганской (5) и Хмельницкой (0) областях.
Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.
Теги: выборы, ЦИК, результат
- МИД просит международные организации ускорить направление наблюдателей
- БЮТ обжалует в суде решение ЦИК по выборам в парламент
- ЦИКу не хватает денег на проведение выборов
- ЦИК разрешит Шевченко побороться за кресло в Раде
- Округ в Донецке зарегистрировал меньше всего кандидатов в депутаты
- Нардепы проследят за изготовлением бюллетеней
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября13:00
- При землетрясении в Турции погибли более 20 человек11:00
- ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине10:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В Украину идут похолодание и дожди17:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора15:00
- Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы14:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных