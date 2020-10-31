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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября
В Украине за минувшие сутки выявили 8 752 больных коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано уже более 387 тысяч случаев. Это следует из данных МОЗ по состоянию на субботу, 31 октября.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155.
Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3 902.
Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4 695.
Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.
Статистика распространения коронавируса в регионах:
Киев – 37 549 (+781);
Харьковская область – 36 297 (+622);
Львовская область – 29 828 (+514);
Одесская область – 24 623 (+507);
Черновицкая область – 21 658 (+385);
Тернопольская область – 20 669 (+258);
Ивано-Франковская область – 20 392 (+411);
Ровненская область – 19 158 (+301);
Киевская область – 16 464 (+345);
Хмельницкая область – 15 724 (+497);
Днепропетровская область – 15 071 (+416);
Закарпатская область – 14 470 (+312);
Житомирская область – 14 257 (+391);
Волынская область – 13 554 (+228);
Сумская область – 11 750 (+242);
Винницкая область – 10 342 (+227);
Донецкая область – 10 392 (+749);
Запорожская область – 9 909 (+342);
Полтавская область – 9 563 (+343);
Черкасская область – 9 157 (+205);
Черниговская область – 8 763 (+132);
Николаевская область – 7 782 (+208);
Херсонская область – 3 960 (+160);
Луганская область – 3 635 (+60);
Кировоградская область – 2 514 (+116).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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