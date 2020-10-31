Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября

31.10.2020 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 8 752 больных коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано уже более 387 тысяч случаев. Это следует из данных МОЗ по состоянию на субботу, 31 октября.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155.

Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3 902.

Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4 695.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.

Статистика распространения коронавируса в регионах:

Киев – 37 549 (+781);

Харьковская область – 36 297 (+622);

Львовская область – 29 828 (+514);

Одесская область – 24 623 (+507);

Черновицкая область – 21 658 (+385);

Тернопольская область – 20 669 (+258);

Ивано-Франковская область – 20 392 (+411);

Ровненская область – 19 158 (+301);

Киевская область – 16 464 (+345);

Хмельницкая область – 15 724 (+497);

Днепропетровская область – 15 071 (+416);

Закарпатская область – 14 470 (+312);

Житомирская область – 14 257 (+391);

Волынская область – 13 554 (+228);

Сумская область – 11 750 (+242);

Винницкая область – 10 342 (+227);

Донецкая область – 10 392 (+749);

Запорожская область – 9 909 (+342);

Полтавская область – 9 563 (+343);

Черкасская область – 9 157 (+205);

Черниговская область – 8 763 (+132);

Николаевская область – 7 782 (+208);

Херсонская область – 3 960 (+160);

Луганская область – 3 635 (+60);

Кировоградская область – 2 514 (+116).