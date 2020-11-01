"Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения

01.11.2020 11:00

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об этом сообщается на сайте компании, передает РБК-Украина.

Таким образом по сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.