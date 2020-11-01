Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

01.11.2020 13:00

По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 959 человек, сообщает Минздрав.

Общее число зараженных достигло 395 440 человек. Умерли за последние 24 часа 110 пациентов. Выздоровели 2 513 человек.

Болеет на данный момент 226 693 человека. За сутки показатель вырос на 5 336 человек. Еще 7 757 украинцев под подозрением.

Больше всего зараженных обнаружено в Харьковской области (883), Житомирской области (708) и Киеве (689).

Коронавирус в областях Украины:

Винницкая область – 10575 (+233);

Волынская область – 13784 (+230);

Днепропетровская область – 15266 (+195);

Донецкая область – 10937 (+545);

Житомирская область – 14965 (+708);

Закарпатская область – 14695 (+225);

Запорожская область – 10112 (+203);

Ивано-Франковская область – 20793 (+401);

Кировоградская область – 2610 (+96);

Киев – 38238 (+689);

Киевская область – 16816 (+352);

Львовская область – 30236 (+408);

Луганская область – 3714 (+78);

Николаевская область – 8144 (+362);

Одесская область – 24994 (+371);

Полтавская область – 9739 (+176);

Ровненская область – 19373 (+215);

Сумская область – 11924 (+174);

Тернопольская область – 20808 (+139);

Харьковская область – 37180 (+883);

Херсонская область – 4153 (+193);

Хмельницкая область – 16148 (+424);

Черновицкая область – 22067 (+409);

Черкасская область – 9305 (+148);

Черниговская область – 8865 (+102).