Последние новости раздела
- В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября13:00
- "Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября13:00
- ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине10:00
- В Украину идут похолодание и дожди17:00
- В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-1913:00
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума16:00
Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров
02.11.2020 09:00
С понедельника, 2 ноября, в Украине вступают в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса, сообщает РБК-Украина.
В "красную" зону, где наибольший риск распространения COVID-19, попали сразу 11 областных центров. В частности, туда были добавлены Ровно, Северодонецк и Николаев. С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев пока продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Теги: Минздрав, карантин, зона
Читайте также:
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
- В Минздраве назвали условия работы в офисах
- Тимошенко отменила шестидневку и справки в школах
- Минздрав изменил зоны карантина
- В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне
- Минздрав назвал области, которые готовы ко второму этапу выхода из карантина
- Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе16:00
- Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская» 15:00
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами14:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ13:00
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры17:00
- Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе16:00
- Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская» 15:00
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами14:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ13:00
- Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр по противодействию коронавирусу12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Грузии оппозиция начала акции протеста после парламентских выборов10:00
- Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров09:00
- Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"08:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября
- ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине
- Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров