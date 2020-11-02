Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября

02.11.2020 11:00

В Украине после выходных традиционно снизилось число новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, в понедельник, 2 ноября, в Минздраве сообщили о 6 754 новых случаев COVID-19 за сутки.

Отмечается, что с начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Умерли от коронавируса 7 375 (+69) пациентов, выздоровели - 163 768 (+2 327). Активными больными остаются 231 051 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.

За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

Статистика распространения коронавируса в регионах:

Kиев – 38745 случаев;

Винницкая область – 10789 случаев;

Волынская область – 13983 случая;

Днепропетровская область – 15411 случаев;

Донецкая область – 11235 случаев;

Житомирская область – 15363 случая;

Закарпатская область – 14911 случаев;

Запорожская область – 10370 случаев;

Ивано-Франковская область – 21 169 случаев;

Киевская область – 17175 случаев;

Кировоградская область – 2656 случаев;

Луганская область – 3760 случаев;

Львовская область – 30700 случаев;

Николаевская область – 8495 случаев;

Одесская область – 25325 случаев;

Полтавская область – 9852 случая;

Ровненская область – 19573 случая;

Сумская область – 12 071 случай;

Тернопольская область – 20963 случая;

Харьковская область – 37 997 случаев;

Херсонская область – 4270 случаев;

Хмельницкая область – 16422 случая;

Черкасская область – 9422 случая;

Черновицкая область – 22485 случаев;

Черниговская область – 9052 случая.