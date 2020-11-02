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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября
В Украине после выходных традиционно снизилось число новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, в понедельник, 2 ноября, в Минздраве сообщили о 6 754 новых случаев COVID-19 за сутки.
Отмечается, что с начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Умерли от коронавируса 7 375 (+69) пациентов, выздоровели - 163 768 (+2 327). Активными больными остаются 231 051 человек.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.
За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.
Статистика распространения коронавируса в регионах:
Kиев – 38745 случаев;
Винницкая область – 10789 случаев;
Волынская область – 13983 случая;
Днепропетровская область – 15411 случаев;
Донецкая область – 11235 случаев;
Житомирская область – 15363 случая;
Закарпатская область – 14911 случаев;
Запорожская область – 10370 случаев;
Ивано-Франковская область – 21 169 случаев;
Киевская область – 17175 случаев;
Кировоградская область – 2656 случаев;
Луганская область – 3760 случаев;
Львовская область – 30700 случаев;
Николаевская область – 8495 случаев;
Одесская область – 25325 случаев;
Полтавская область – 9852 случая;
Ровненская область – 19573 случая;
Сумская область – 12 071 случай;
Тернопольская область – 20963 случая;
Харьковская область – 37 997 случаев;
Херсонская область – 4270 случаев;
Хмельницкая область – 16422 случая;
Черкасская область – 9422 случая;
Черновицкая область – 22485 случаев;
Черниговская область – 9052 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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