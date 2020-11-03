Степанов назвал три места для размещения мобильных госпиталей

03.11.2020 17:00

Мобильные госпитали могут развернуть в городе Киев, Донецкой и Одесской областях. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов с трибуны парламента, отвечая на вопросы народных депутатов, сообщает Укринформ.

"Что касается мобильных госпиталей. На сегодня определены три локации: город Киев, Донецкая и Одесская области. Местными властями определено, в каких именно локациях могут находиться эти госпитали. Учтена сумма средств, необходимая для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на 1 полевой госпиталь", - сказал министр.

Он отметил, что количество медицинских работников, которые там будут работать, - 1200 человек.

По словам Степанова, уже определены необходимые сумма средств и перечень оборудования. "Соответственно, выделяются средства, то есть подготовлены соответствующие документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости", - добавил он.