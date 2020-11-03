В Украине зафиксировано почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом

03.11.2020 10:00

В Украине установлен новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки подтвердили коронавирус у 8 899 человек. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за сутки выздоровели рекордное количество человек - 5 100. До этого максимальное число пациентов, которые преодолели COVID-19 в сутки, составляло 3902.

Всего с начала пандемии в Украине 168 868 человек выздоровели. Еще 7 532 умерли, в том числе 157 за минувшие сутки.

В целом с весны подтвержденных случаев уже 411 093.

Активными больными остаются 242 225 пациента.

За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.

Статистика заболеваемости COVID-19 в областях Украины:

г. Киев – 39 534 случая

Винницкая область – 11 096 случаев

Волынская область – 14 234 случая

Днепропетровская область – 15 729 случаев

Донецкая область – 11 731 случай

Житомирская область – 15 883 случая

Закарпатская область – 15 187 случаев

Запорожская область – 10 797 случаев

Ивано-Франковская область – 21 596 случаев

Киевская область – 17 535 случаев

Кировоградская область – 2 677 случаев

Луганская область – 3 881 случай

Львовская область – 31 134 случая

Николаевская область – 8 736 случаев

Одесская область -25 785 случаев

Полтавская область – 10 190 случаев

Ровненская область – 19 998 случаев

Сумская область – 12 409 случаев

Тернопольская область – 21 186 случаев

Харьковская область – 38 709 случаев

Херсонская область – 4 424 случая

Хмельницкая область – 16 928 случаев

Черкасская область – 9 670 случаев

Черновицкая область – 22 881 случай

Черниговская область – 9 213 случаев.