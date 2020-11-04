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В Украине три новых "COVID-рекорда"

04.11.2020 10:00
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В Украине три новых "COVID-рекорда"

За сутки в стране выявили максимальное с начала пандемии число новых зараженных, также скончалось и выздоровело рекордное количество людей.
За прошедшие сутки в Украине выявили 9 524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек, сообщает Минздрав.
Это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. При этом впервые в Украине подтвердили более девяти тысяч заражений в сутки.
Также за сутки зафиксировали еще два рекорда по за сутки выздоровели рекордное количество человек - 5 100. COVID-19 - умерли 199 и выздоровели 7536 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 7731 летальный случай от коронавируса, выздоровели - 176 404 пациента.
Активным больными остаются 244 213 человек.
Больше всего новых случаев заражения в течение суток зафиксировали в Киеве (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.
За сутки проведено 72 442 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.
Коронавирус в областях Украины:
Киев – 40 390 случаев;
Винницкая область – 11 363 случая;
Волынская область – 14 544 случая;
Днепропетровская область -16 169 случаев;
Донецкая область – 12 367 случаев;
Житомирская область – 16 200 случаев;
Закарпатская область – 15 470 случаев;
Запорожская область – 11 227 случаев;
Ивано-Франковская область – 22 047 случаев;
Киевская область – 17 918 случаев;
Кировоградская область – 2 730 случаев;
Луганская область – 3 988 случаев;
Львовская область – 31 639 случаев;
Николаевская область – 9 027 случаев;
Одесская область – 26 332 случая;
Полтавская область – 10 617 случаев;
Ровненская область – 20 300 случаев;
Сумская область – 12 776 случаев;
Тернопольская область – 21 332 случая;
Харьковская область – 39 559 случаев;
Херсонская область – 4 622 случая;
Хмельницкая область – 17 439 случаев;
Черкасская область – 9 898 случаев;
Черновицкая область – 23 296 случаев;
Черниговская область – 9 367 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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