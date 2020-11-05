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В Украине новый "рекорд" - 9 850 случаев COVID за сутки
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Так, больше всего случаев выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.
За сутки проведено 75 598 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742.
Всего с начала пандемии заразились уже 430 467 человек. Умерли от коронавируса 7 924 (+193) пациентов, выздоровели - 184 782 (+8378). Активными больными остаются 245 685 человек.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины:
Винницкая область – 11 644;
Волынская область – 14 889;
Днепропетровская область – 16 600;
Донецкая область – 12 873;
Житомирская область – 16 598;
Закарпатская область – 15 849;
Запорожская область – 11 750;
Ивано-Франковская область – 22 521;
Киев – 41 373;
Киевская область – 18 329;
Кировоградская область – 2813;
Луганская область – 4104;
Львовская область – 32 069;
Николаевская область – 9306;
Одесская область – 26 838;
Полтавская область – 11 079;
Ровенская область – 20 671;
Сумская область – 13 196;
Тернопольская область – 21 499;
Харьковская область – 40 330;
Херсонская область – 4852;
Хмельницкая область – 17 989;
Черкасская область – 10 085;
Черновицкая область – 23 708;
Черниговская область – 9502.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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