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Рада приняла закон о штрафах за отсутствие маски

06.11.2020 14:00
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Рада приняла закон о штрафах за отсутствие маски

Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах, сообщает Корреспондент.net.
"За" соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.
Закон предусматривает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).



Теги: закон, штраф, маска, карантин, Верховная Рада
 
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