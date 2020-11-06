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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 ноября

06.11.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 ноября

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468), сообщает МОЗ.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 440 188 человек;
выздоровели - 195 544 человека;
летальных исходов - 8 125;
проведения ПЦР-тестов - 3 521 175.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах:
г. Киев – 42 375 случаев;
Винницкая область – 11 923 случая;
Волынская область – 15 313 случаев;
Днепропетровская область – 17 014 случаев;
Донецкая область – 13 128 случаев;
Житомирская область – 17 189 случаев;
Закарпатская область – 16 268 случаев;
Запорожская область – 12 196 случаев;
Ивано-Франковская область – 23 032 случая;
Киевская область – 18 763 случая;
Кировоградская область – 2 891 случай;
Луганская область – 4 214 случаев;
Львовская область – 32 425 случаев;
Николаевская область – 9 605 случаев;
Одесская область – 27 392 случая;
Полтавская область – 11 337 случаев;
Ровненская область – 21 026 случаев;
Сумская область – 13 635 случаев;
Тернопольская область – 21 708 случаев;
Харьковская область – 41 131 случай;
Херсонская область – 5 027 случаев;
Хмельницкая область – 18 438 случаев;
Черкасская область – 10 292 случая;
Черновицкая область – 24 079 случаев;
Черниговская область – 9 787 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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