В Украине не осталось зеленых и желтых зон карантина

06.11.2020 17:00

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список карантинных зон в Украине, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает НВ.

Согласно решению комиссии, в Украине не осталось ни желтых, ни зеленых зон. Все населенные пункты и районы распределили по красным и оранжевым зонам.

Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 9 ноября.