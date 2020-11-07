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В Украине - впервые за сутки более 10 тыс заболели COVID
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки впервые превысило отметку 10 тыс. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило министерство здравоохранения.
По его данным, за сутки ноября заразились 10 746 человек. Наибольший прирост в Харьковской области – 1008 новых случаев, в Киеве – 854, в Житомирской области – 602.
Кроме того, в пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболеваемости вошли Хмельницкая и Львовская области с показателями соответственно 579 и 557.
За сутки в лабораториях проведено 82327 тестирований, из них 51 258 методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА. За сутки выздоровели 8685 человек, умерли 187.
Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 450 934 человека, выздоровели 204 229, умерли 8312.
Статистика распространения COVID-19 в областях:
г. Киев – 43 229 случаев;
Винницкая область – 12 216 случаев;
Волынская область – 15 795 случаев;
Днепропетровская область – 17 446 случаев;
Донецкая область – 13 546 случаев;
Житомирская область – 17 791 случай;
Закарпатская область – 16 670 случаев;
Запорожская область – 12 734 случая;
Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
Киевская область – 19 274 случая;
Кировоградская область – 3 018 случаев;
Луганская область – 4 345 случаев;
Львовская область – 32 982 случая;
Николаевская область – 9 949 случаев;
Одесская область – 27 894 случая;
Полтавская область – 11 699 случаев;
Ровенская область – 21 403 случая;
Сумская область – 14 103 случая;
Тернопольская область – 21 907 случаев;
Харьковская область – 42 139 случаев;
Херсонская область – 5 249 случаев;
Хмельницкая область – 19 017 случаев;
Черкасская область – 10 461 случай;
Черновицкая область – 24 559 случаев;
Черниговская область – 9 947 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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