Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября

08.11.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на странцие Минздрава в Facebook в воскресенье, 8 ноября.

Также за последние сутки госпитализированы – 1157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели – 2637 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли, выздоровели – 206 866.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543 случая) областях.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая - 12420 (+204)

Волынская - 16105 (+310)

Днепропетровская - 17748 (+302)

Донецкая - 13907 (+361)

Житомирская - 18334 (+543)

Закарпатская - 16932 (+262)

Запорожская - 13442 (+688)

Ивано-Франковская - 24066 (+505)

Киев - 44 172 (943)

Киевская - 19820 (+546)

Кировоградская - 3092 (+74)

Луганская - 4450 (+105)

Львовская - 33283 (+301)

Николаевская - 10240 (+291)

Одесская - 28 265 (+371)

Полтавская - 11944 (+245)

Ровенская - 21770 (+367)

Сумская - 14486 (+383)

Тернопольская - 22040 (+133)

Харьковская - 43213 (+1074)

Херсонская - 5441 (+192)

Хмельницкая - 19493 (+476)

Черкасская - 10618 (+157)

Черновицкая - 25016 (+457)

Черниговская - 10054 (+107).