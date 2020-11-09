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В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски
09.11.2020 08:00
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал принятый на днях закон о штрафах за отсутствие масок, рассказав, что применяться он будет не ко всем и не во всех случаях, сообщает LIGA.net.
По словам министра, штрафы не будут применяться к несовершеннолетним (до 18 лет – ред.), а также к тем, кто ходит без маски на улице.
Новый штраф будет составлять от 170 до 255 грн и накладываться сразу же на месте – полицейским или сотрудником службы по защите прав потребителей.
Теги: штраф, маска, карантин, COVID-19
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