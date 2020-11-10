В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу

10.11.2020 12:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса COVID-19, а не рекордные 10 842, как сообщалось ранее, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Сбой в статистике произошел из-за технической ошибки исполнителя", – заверил министр. При этом все остальные данные в ежедневной сводке Минздрава оказались верными.

Среди заболевших – 410 детей и 445 медработников. Также за сутки госпитализированы 1252 человека.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

За сутки было проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996.

С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли – 8 756 (+191) человек, выздоровели – 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 12765 (+190)

Волынская - 16821 (+385)

Днепропетровск - 18324 (+359)

Донецк - 14578 (+388)

Житомирская - 19616 (+646)

Закарпатская - 17620 (+428)

Запорожская - 14693 (+588)

Ивано-Франковск - 25054 (+560)

Киев - 45667 (+747)

Киевская - 21038 (+628)

Кировоградская - 3204 (+62)

Луганская - 4643 (+204)

Львовская - 34304 (+550)

Николаевская - 10787 (+228)

Одесская - 29336 (+608)

Полтавская - 12723 (+519)

Ровенская - 22622 (+482)

Сумская - 15297 (+434)

Тернопольская - 22389 (+173)

Харьковская - 44466 (+536)

Херсонская - 5833 (+275)

Хмельницкая - 20328 (+489)

Черкасская - 10919 (+196)

Черновицкая - 25835 (+424)

Черниговская - 10335 (+171).