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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 611 новых случая коронавируса COVID-19, что близко к рекордному показателю. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 11 ноября.
"В частности, заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1453 человека, летальных случаев – 191, выздоровели – 6802 человека", – рассказал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 489 808 человек, 8 947 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 221 459.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 12970 (+205)
Волынская - 17236 (+415)
Днепропетровская - 18690 (+366)
Донецкая - 15066 (+488)
Житомирская - 20194 (+578)
Закарпатская - 18056 (+436)
Запорожская - 15285 (+592)
Ивано-Франковск - 25643 (+589)
Киев - 46632 (+965)
Киевская - 21731 (+693)
Кировоградская - 3280 (+76)
Луганская - 4738 (+95)
Львовская - 34988 (+684)
Николаевская - 11092 (+305)
Одесская - 30041 (+705)
Полтавская - 13143 (+420)
Ровенская - 23035 (+413)
Сумская - 15662 (+365)
Тернопольская - 22549 (+160)
Харьковская - 44948 (+482)
Херсонская - 6075 (+242)
Хмельницкая - 20826 (+498)
Черкасская - 11063 (+144)
Черновицкая - 26301 (+466)
Черниговская - 10564 (+229).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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