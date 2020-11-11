Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября

11.11.2020 12:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 611 новых случая коронавируса COVID-19, что близко к рекордному показателю. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 11 ноября.

"В частности, заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1453 человека, летальных случаев – 191, выздоровели – 6802 человека", – рассказал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 489 808 человек, 8 947 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 221 459.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 12970 (+205)

Волынская - 17236 (+415)

Днепропетровская - 18690 (+366)

Донецкая - 15066 (+488)

Житомирская - 20194 (+578)

Закарпатская - 18056 (+436)

Запорожская - 15285 (+592)

Ивано-Франковск - 25643 (+589)

Киев - 46632 (+965)

Киевская - 21731 (+693)

Кировоградская - 3280 (+76)

Луганская - 4738 (+95)

Львовская - 34988 (+684)

Николаевская - 11092 (+305)

Одесская - 30041 (+705)

Полтавская - 13143 (+420)

Ровенская - 23035 (+413)

Сумская - 15662 (+365)

Тернопольская - 22549 (+160)

Харьковская - 44948 (+482)

Херсонская - 6075 (+242)

Хмельницкая - 20826 (+498)

Черкасская - 11063 (+144)

Черновицкая - 26301 (+466)

Черниговская - 10564 (+229).