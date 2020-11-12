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Мендель рассказала о состоянии Зеленского и Ермака
12.11.2020 13:00
Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в Феофании с легкими симптомами коронавируса, сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель.
Она уточнила, что Зеленский и Ермак "активные и имеют легкие симптомы болезни".
По словам пресс-секретаря, президент и глава его офиса провели из больницы несколько совещаний, а вечером 10 ноября Зеленский провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Теги: состояние здоровья, Зеленский, COVID-19
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