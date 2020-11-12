Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине впервые более 11000 случаев COVID-19 за сутки

12.11.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине впервые более 11000 случаев COVID-19 за сутки

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 057 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 12 ноября.
Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 7 ноября – тогда было 10 746 заболеваний.
"В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человека, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человека", – рассказал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли – 9 145, выздоровели – 227 694.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая - 13153 (+183)
Волынская - 17610 (+374)
Днепропетровск - 19169 (+479)
Донецк - 15478 (+412)
Житомирская - 20589 (+395)
Закарпатская - 18470 (+414)
Запорожская - 16084 (+799)
Ивано-Франковск - 26252 (+609)
Киев - 47563 (+931)
Киевская - 22431 (+700)
Кировоградская - 3422 (+142)
Луганская - 4822 (+84)
Львовская - 35535 (+547)
Николаевская - 11373 (+281)
Одесская - 30704 (+663)
Полтавская - 13767 (+624)
Ровенская - 23585 (+550)
Сумская - 16101 (+439)
Тернопольская - 22789 (+249)
Харьковская - 45469 (+521)
Херсонская - 6272 (+197)
Хмельницкая - 21392 (+566)
Черкасская - 11 323 (260)
Черновицкая - 26699 (+398)
Черниговская - 10804 (+240).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх