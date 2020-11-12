В Украине впервые более 11000 случаев COVID-19 за сутки

12.11.2020 10:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 057 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 12 ноября.

Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 7 ноября – тогда было 10 746 заболеваний.

"В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человека, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человека", – рассказал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли – 9 145, выздоровели – 227 694.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая - 13153 (+183)

Волынская - 17610 (+374)

Днепропетровск - 19169 (+479)

Донецк - 15478 (+412)

Житомирская - 20589 (+395)

Закарпатская - 18470 (+414)

Запорожская - 16084 (+799)

Ивано-Франковск - 26252 (+609)

Киев - 47563 (+931)

Киевская - 22431 (+700)

Кировоградская - 3422 (+142)

Луганская - 4822 (+84)

Львовская - 35535 (+547)

Николаевская - 11373 (+281)

Одесская - 30704 (+663)

Полтавская - 13767 (+624)

Ровенская - 23585 (+550)

Сумская - 16101 (+439)

Тернопольская - 22789 (+249)

Харьковская - 45469 (+521)

Херсонская - 6272 (+197)

Хмельницкая - 21392 (+566)

Черкасская - 11 323 (260)

Черновицкая - 26699 (+398)

Черниговская - 10804 (+240).