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Зеленский записал первое видеообращение из Феофании (ВИДЕО)

13.11.2020 09:00
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Зеленский записал первое видеообращение из Феофании (ВИДЕО)

Больной COVID-19 президент Владимир Зеленский записал обращение из больницы Феофания, сообщает НВ.
Глава государства рассказал, что чувствует себя достаточно хорошо, и поблагодарил украинцев за поддержку. По его словам, он находится на самоизоляции третий день, но «не изолировался от работы».
«Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме… Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас».



Теги: видео, больница, Зеленский, COVID-19
 
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