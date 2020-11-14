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Ивано-Франковск и Львов отменили выходные, чтобы избежать карантина
14.11.2020 10:00
Власти Ивано-Франковска и Львова решили сделать субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы "обойти" введенный Кабмином карантин выходного дня, сообщает Корреспондент.net.
Согласно решению, субботы и воскресенья будут рабочими для:
- субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);
- торгово-развлекательных центров;
- субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- рынков.
Теги: Львов, Ивано-Франковск, карантин, отмена, выходные
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