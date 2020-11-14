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В Украине впервые свыше 12 тысяч случаев COVID за сутки
В Украине в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания.
В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Также за последние сутки:
госпитализировано - 1525 человек;
летальних случаев - 191;
выздоровело - 4962 человека;
проведено тестирований - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 525 176 человек;
выздоровело - 238 811 человек;
летальних случаев - 9508;
проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Статистика по регионам:
Киев - 49699 (+1053)
Винницкая - 13627 (+260)
Волынская - 18433 (+429)
Днепропетровск - 20535 (+626)
Донецкая - 16632 (+607)
Житомирская - 21597 (+459)
Закарпатская - 19214 (+382)
Запорожская - 17616 (+805)
Ивано-Франковская - 27417 (+593)
Киевская - 23801 (+698)
Кировоградская - 3572 (+71)
Луганская - 5080 (+140)
Львовская - 36561 (+561)
Николаевская - 11944 (+298)
Одесская - 32090 (+758)
Полтавская - 14800 (+473)
Ровенская - 24579 (+534)
Сумская - 17437 (+656)
Тернопольская - 23330 (+318)
Харьковская - 46886 (+749)
Херсонская - 6752 (+267)
Хмельницкая - 22450 (+496)
Черкасская - 12315 (+642)
Черновицкая - 27511 (+371)
Черниговская - 11298 (+278).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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