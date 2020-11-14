В Украине впервые свыше 12 тысяч случаев COVID за сутки

14.11.2020 13:00

В Украине в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки:

госпитализировано - 1525 человек;

летальних случаев - 191;

выздоровело - 4962 человека;

проведено тестирований - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 525 176 человек;

выздоровело - 238 811 человек;

летальних случаев - 9508;

проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Статистика по регионам:

Киев - 49699 (+1053)

Винницкая - 13627 (+260)

Волынская - 18433 (+429)

Днепропетровск - 20535 (+626)

Донецкая - 16632 (+607)

Житомирская - 21597 (+459)

Закарпатская - 19214 (+382)

Запорожская - 17616 (+805)

Ивано-Франковская - 27417 (+593)

Киевская - 23801 (+698)

Кировоградская - 3572 (+71)

Луганская - 5080 (+140)

Львовская - 36561 (+561)

Николаевская - 11944 (+298)

Одесская - 32090 (+758)

Полтавская - 14800 (+473)

Ровенская - 24579 (+534)

Сумская - 17437 (+656)

Тернопольская - 23330 (+318)

Харьковская - 46886 (+749)

Херсонская - 6752 (+267)

Хмельницкая - 22450 (+496)

Черкасская - 12315 (+642)

Черновицкая - 27511 (+371)

Черниговская - 11298 (+278).