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Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом (ВИДЕО)

15.11.2020 09:00
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Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом (ВИДЕО)

Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает НВ.
«Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», — сказал министр.
Он также призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.



Теги: Минздрав, заражение, глава, COVID-19
 
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