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Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)

15.11.2020 13:00
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Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал второе видеообращение к украинцам из больницы "Феофания", где он сейчас проходит лечение от коронавирусной болезни, сообщается на YouTube-канале ОП.
В нем глава государства рассказал о своем самочувствии, карантине выходного дня, невмешательстве Украины в выборы в США, открытии новых КПВВ на Луганщине и программе «Здоровая нация».
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о работе парламента в условиях коронакризиса и законопроектах, которые планируются к рассмотрению в ближайшее время.
Кроме того, вице-премьер-министр Алексей Резников подробно рассказал о модернизации КПВВ, инфраструктурных проектах на Донбассе и перспективах реинтеграции временно оккупированных территорий.



Теги: видео, обращение, Зеленский, COVID-19
 
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