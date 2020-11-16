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Апелляционный суд Киева отменил арест Януковича
16.11.2020 16:00
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана, передает РБК-Украина.
Суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-президента на избрание ему меры пресечения. Жалоба защиты была удовлетворена частично, решение Печерского суда от 12 мая 2020 отменено.
"Назначить новое рассмотрение ходатайства следователя в суде первой инстанции", - огласила председательствующая судья Ольга Юрдига.
Напомним, Печерский районный суд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела по узурпации власти.
Теги: суд, апелляция, арест, отмена, Янукович
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