ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов

16.11.2020 09:00

По состоянию на 20 часов средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%, сообщает ЦИК Украины, передает Корреспондент.net.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Самая высокая явка (34,29%) – в Хмельницкой области, где проходили выборы Каменец-Подольского городского головы.

В Киевской области, где выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%.

На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы – 25,14%.

Мэра Краматорска Донецкой области пришло выбирать 23,14% избирателей.

В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах – 19,02%.

Для сравнения, средняя явка по Украине по состоянию на 20.00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.



