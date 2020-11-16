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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября
В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксировано 9 832 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровело 2 753 человек, летальных случаев - 94, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников", - сообщил Степанов, добавив, что за последние сутки госпитализировано 1100 человек.
Глава Минздрава отметил, что за сутки было 33 486 тестирований (методом ПЦР – 28 685, методом ИФА – 4 801).
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), а также в Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 51 499 случаев;
Винницкая область - 13 948 случаев;
Волынская область - 18 936 случаев;
Днепропетровская область - 22 069 случаев;
Донецкая область - 17 201 случай;
Житомирская область - 22 847 случаев;
Закарпатская область - 19 559 случаев;
Запорожская область - 19 291 случай;
Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
Киевская область - 25 141 случай;
Кировоградская область - 3710 случаев;
Луганская область - 5169 случаев;
Львовская область - 37 466 случаев;
Николаевская область - 12633 случаи;
Одесская область - 33 415 случаев;
Полтавская область - 15 262 случая;
Ровенская область - 25 210 случаев;
Сумская область - 18 324 случая;
Тернопольская область - 23 757 случаев;
Харьковская область - 48 179 случаев;
Херсонская область - 7126 случаев;
Хмельницкая область - 23 136 случаев;
Черкасская область - 13 478 случаев;
Черновицкая область - 28 336 случаев;
Черниговская область - 11 557 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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