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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября
В Украине за минувшие сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 557 тысяч. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников", - написал Степанов.
Также, по его словам, за прошедшие сутки госпитализированы - 1610 человек, скончалось 159 пациентов, выздоровели – 6 786 человек.
Было проведено 67 127 тестирований за сутки (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 557 657 человек;
выздоровели - 250 983 человека;
летальных исходов - 9856;
проведения ПЦР-тестов - 3 979 421.
"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 52642 случая;
Винницкая область - 14 103 случая;
Волынская область - 19 297 случаев;
Днепропетровская область - 22 877 случаев;
Донецкая область - 17 713 случаев;
Житомирская область - 23 447 случаев;
Закарпатская область - 19 826 случаев;
Запорожская область - 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
Киевская область - 25 787 случаев;
Кировоградская область - 3753 случая;
Луганская область - 5215 случаев;
Львовская область - 37 970 случаев;
Николаевская область - 12 998 случаев;
Одесская область - 34 176 случаев;
Полтавская область - 15 884 случая;
Ровенская область - 25 596 случаев;
Сумская область - 18 903 случая;
Тернопольская область - 23 938 случаев;
Харьковская область - 48 586 случаев;
Херсонская область - 7357 случаев;
Хмельницкая область - 23 547 случаев;
Черкасская область - 14 233 случая;
Черновицкая область - 28692 случая;
Черниговская область - 12 120 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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