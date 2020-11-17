Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября

17.11.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 557 тысяч. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников", - написал Степанов.

Также, по его словам, за прошедшие сутки госпитализированы - 1610 человек, скончалось 159 пациентов, выздоровели – 6 786 человек.

Было проведено 67 127 тестирований за сутки (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 557 657 человек;

выздоровели - 250 983 человека;

летальных исходов - 9856;

проведения ПЦР-тестов - 3 979 421.

"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 52642 случая;

Винницкая область - 14 103 случая;

Волынская область - 19 297 случаев;

Днепропетровская область - 22 877 случаев;

Донецкая область - 17 713 случаев;

Житомирская область - 23 447 случаев;

Закарпатская область - 19 826 случаев;

Запорожская область - 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 972 случая;

Киевская область - 25 787 случаев;

Кировоградская область - 3753 случая;

Луганская область - 5215 случаев;

Львовская область - 37 970 случаев;

Николаевская область - 12 998 случаев;

Одесская область - 34 176 случаев;

Полтавская область - 15 884 случая;

Ровенская область - 25 596 случаев;

Сумская область - 18 903 случая;

Тернопольская область - 23 938 случаев;

Харьковская область - 48 586 случаев;

Херсонская область - 7357 случаев;

Хмельницкая область - 23 547 случаев;

Черкасская область - 14 233 случая;

Черновицкая область - 28692 случая;

Черниговская область - 12 120 случаев.