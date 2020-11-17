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В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины

17.11.2020 12:00
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В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины

Во вторник, 17 ноября, в Украине ожидается заметное похолодание и появление гололедицы на дорогах, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, ухудшение погодных условий ожидается в восточных областях. Синоптики предоставили этим погодным условиям І уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают спасатели.



Теги: гололед, предупреждение, прогноз погоды
 
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