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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября
В Украине за сутки коронавирус подтвердился у 12 496 человек. По состоянию на 18 ноября известно о 570 153 случаев COVID-19, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Он добавил, что заболели 535 детей и 529 медработников.
Также за прошлые сутки были госпитализированы 1 668 человек. Летальных случаев - 256; выздоровели 8 096 человек.
По информации главы Минздрава, проведено тестирований за сутки - 73 064 (методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).
За все время пандемии в Украине заболели 570 153 человека; выздоровели 259 079 человек; летальных исходов - 10 112; проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 53 855 случаев;
Винницкая область - 14 306 случаев;
Волынская область - 19 648 случаев;
Днепропетровская область - 23 900 случаев;
Донецкая область - 18 257 случаев;
Житомирская область - 23 988 случаев;
Закарпатская область - 20 146 случаев;
Запорожская область - 20 733 случая;
Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
Киевская область - 26 561 случай;
Кировоградская область - 3818 случаев;
Луганская область - 5286 случаев;
Львовская область - 38 577 случаев;
Николаевская область - 13394 случаи;
Одесская область - 34 806 случаев;
Полтавская область - 16 418 случаев;
Ровенская область - 25 904 случая;
Сумская область - 19 514 случаев;
Тернопольская область - 24 242 случая;
Харьковская область - 49 067 случаев;
Херсонская область - 7624 случая;
Хмельницкая область - 23952 случаи;
Черкасская область - 15 033 случая;
Черновицкая область - 29 126 случаев;
Черниговская область - 12 456 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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