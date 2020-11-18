Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус

18.11.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус

Украина планирует купить шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net.
По его словам, Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении миллиарда гривен на их закупку.
Шмыгаль отметил, что тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.
"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - написал глава Кабмина.



Теги: тест, Минздрав, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх