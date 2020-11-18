Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус

18.11.2020 15:00

Украина планирует купить шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net.

По его словам, Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении миллиарда гривен на их закупку.

Шмыгаль отметил, что тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - написал глава Кабмина.