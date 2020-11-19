Кабмин упразднил справку о составе семьи

19.11.2020 12:00

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для граждан. Об этом сообщает пресс-центр Минцифры, передает телеканал 112 Украина.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки", - подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее справка о составе семьи требовалась при получении 6 государственных услуг: