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Кабмин упразднил справку о составе семьи

19.11.2020 12:00
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Кабмин упразднил справку о составе семьи

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для граждан. Об этом сообщает пресс-центр Минцифры, передает телеканал 112 Украина.
"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки", - подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ранее справка о составе семьи требовалась при получении 6 государственных услуг:

  • назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • оформлении возмещения расходов, связанных с уходом за ветераном войны;
  • оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
  • выплате денежной компенсации лицам рядового и руководящего состава службы гражданской обороны за поднаем (наем, аренду) жилья;
  • продлении срока пребывания и продлении или сокращении срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • для военнослужащих, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за содержание принадлежащего им жилого помещения.


Теги: Кабинет министров, семья, отмена, справка
 
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