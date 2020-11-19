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В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки
В Украине рекордное число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране заразились 13 357 человек, сообщает министерство здравоохранения.
Больше всего случаев в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
По состоянию на 19 ноября 2020 года заболели 539 детей и 673 медработника.
За 18 ноября было сделано 65 402 тестирований, методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.
Также за минувшие сутки было госпитализировано- 1 531 человек; летальных случаев - 257; выздоровели – 7 400 человек.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 55 203 случая;
Винницкая область - 14 532 случая;
Волынская область - 20 150 случаев;
Днепропетровская область - 25 028 случаев;
Донецкая область - 18 790 случаев;
Житомирская область - 24 542 случая;
Закарпатская область - 20 463 случая;
Запорожская область - 21 481 случай;
Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
Киевская область - 27 347 случаев;
Кировоградская область - 3931 случай;
Луганская область - 5385 случаев;
Львовская область - 39 229 случаев;
Николаевская область - 13 769 случаев;
Одесская область - 35 440 случаев;
Полтавская область - 16 935 случаев;
Ровенская область - 26 442 случая;
Сумская область - 20 124 случая;
Тернопольская область - 24 552 случая;
Харьковская область - 49 618 случаев;
Херсонская область - 7 946 случаев;
Хмельницкая область - 24 485 случаев;
Черкасская область - 15 759 случаев;
Черновицкая область - 29 612 случаев;
Черниговская область - 12 656 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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