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Зеленский подписал "масочный" закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.
Теги: закон, штраф, маска, Зеленский, COVID-19
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