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Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

20.11.2020 15:00
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Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины", сообщает РБК-Украина.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).



Теги: штраф, маска, карантин, COVID-19
 
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