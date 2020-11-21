22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах

21.11.2020 15:00

В воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Так, повторное голосование будет проходить в следующих городах:

г. Бердянск

г. Днепр

г. Дрогобыч

г. Львов

г. Николаев

г. Никополь

г. Полтава

г. Ровно

г. Славянск

г. Ужгород

г. Черкассы

В ЦИК напомнили о правилах безопасности во время голосования на избирательных участках: маска, соцдистанция, личная ручка. Также граждан просят пользоваться отдельной кабинкой для голосования в случае, если есть признаки заболевания.