Последние новости раздела
- На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород09:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Зеленский подписал "масочный" закон14:00
- Кабмин упразднил справку о составе семьи12:00
- В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
- Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев08:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"17:00
- Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус15:00
- США запустили программу поддержки переселенцев в Украине14:00
На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород
21.11.2020 09:00
Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Об этом вечером в пятницу, 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.
"Предварительно речь идет о взрыве при заправке. Нескольким пациентам, нуждающимся в искусственной подаче кислорода, необходима срочная эвакуация в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - отметил мэр.
Он добавил, что в госпитале временно нет возможности поставлять кислород.
"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет больница скорой помощи, пять из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", - написал Садовый.
Теги: госпиталь, Львовская область, взрыв, кислород, COVID-19
Читайте также:
- Житель Краматорска покушался... на шумных сварщиков
- Жители Львовской области взорвались, распиливая снаряд
- На Луганщине траур. Работы на месте взрыва завершены: 16 погибших в больнице (ФОТО)
- Пятиклассник из-за невыученных уроков "заминировал" школу
- Взорвавшийся телевизор стал причиной пожара: пострадали дети
- Взрыв газа на Львовщине: пострадал ребенок
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах11:00
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ09:00
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород09:00
- ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов17:00
- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса12:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября