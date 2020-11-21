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На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород

21.11.2020 09:00
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На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Об этом вечером в пятницу, 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.
"Предварительно речь идет о взрыве при заправке. Нескольким пациентам, нуждающимся в искусственной подаче кислорода, необходима срочная эвакуация в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - отметил мэр.
Он добавил, что в госпитале временно нет возможности поставлять кислород.
"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет больница скорой помощи, пять из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", - написал Садовый.



Теги: госпиталь, Львовская область, взрыв, кислород, COVID-19
 
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