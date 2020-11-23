Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября

23.11.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 945 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человек. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала пандемии заразились уже 635 689 человек, умерли - 11 075, выздоровели - 4 143. Активными больными остаются 344 629 пациентов.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4 143 человека;

За прошедшие сутки проведено 28 374 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121.

Вчера больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1212), Днепропетровской (+1093), Киевской (+870), Житомирской (+812) и Запорожской (+642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 60218 случаев;

Винницкая область - 15 476 случаев;

Волынская область - 21 864 случая;

Днепропетровская область - 29654 случая;

Донецкая область - 20262 случая;

Житомирская область - 26 966 случаев;

Закарпатская область - 21 538 случаев;

Запорожская область - 24 442 случая;

Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;

Киевская область - 31 212 случаев;

Кировоградская область - 4358 случаев;

Луганская область - 5679 случаев;

Львовская область - 41 279 случаев;

Николаевская область - 15 320 случаев;

Одесская область - 37 901 случай;

Полтавская область - 18 557 случаев;

Ровенская область - 28 194 случая;

Сумская область - 23 167 случаев;

Тернопольская область - 25 813 случаев;

Харьковская область - 51 637 случаев;

Херсонская область - 8704 случая;

Хмельницкая область - 26 430 случаев;

Черкасская область - 18 292 случая;

Черновицкая область - 31 369 случаев;

Черниговская область - 15 061 случай.