Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

24.11.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 12287 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 647976 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 24 ноября.

При этом выздоровели 299358 человек (накануне - 8 298), а скончались - 11263 украинцев (накануне - 188).

Статистика по регионам:

Киев - 61640 (+1 422)

Винницкая - 15658 (+182)

Волынская - 22221 (+357)

Днепропетровск - 30606 (+952)

Донецк - 20498 (+236)

Житомирская - 27 157 (+191)

Закарпатская - 21 903 (+365)

Запорожская - 25242 (+800)

Ивано-Франковск - 32826 (+530)

Киевская - 32 301 (+1 089)

Кировоградская - 4455 (+97)

Луганская - 5719 (+40)

Львовская - 42050 (+771)

Николаевская - 15745 (+425)

Одесская - 38 766 (+865)

Полтавская - 19143 (+586)

Ровенская - 28461 (+267)

Сумская - 23896 (+729)

Тернопольская - 26051 (+238)

Харьковская - 51992 (+355)

Херсонская - 8869 (+165)

Хмельницкая - 26624 (+194)

Черкасская - 19 038 (+746)

Черновицкая - 31 710 (+341)

Черниговская - 15 405 (+344).