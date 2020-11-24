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Зеленский анонсировал выплаты пострадавшим от карантина (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что получить эти деньги можно будет, сделав три шага:
- зайти в приложение "Дія";
- ввести персональные данные;
- указать номер банковской карты.
Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких дней помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.
Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.
"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника.
Теги: компенсация, карантин, COVID-19
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