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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

24.11.2020 14:00
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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.
Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.
Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенными силами.



Теги: Донбасс, закон, прокурор, следователь, ООС, Зеленский
 
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