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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября
В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.
При этом выздоровели 307778 человек (накануне - 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне - 229).
Статистика коронавируса по областям:
г. Киев - 62620 (+980)
Винницкая - 15984 (+326)
Волынская - 22516 (+295)
Днепропетровская - 31861 (+1 255)
Донецкая - 20868 (+370)
Житомирская - 27 368 (+211)
Закарпатская - 22 150 (+247)
Запорожская - 26 328 (+1 086)
Ивано-Франковская - 33409 (+583)
Киевская - 33262 (+961)
Кировоградская - 4557 (+102)
Луганская - 5793 (+74)
Львовская - 42874 (+824)
Николаевская - 16229 (+484)
Одесская область - 39742 (+976)
Полтавская- 19679 (+536)
Ровенская - 28860 (+399)
Сумская - 24811 (+915)
Тернопольская - 26329 (+278)
Харьковская - 52538 (+546)
Херсонская - 9141 (+272)
Хмельницкая - 27114 (+490)
Черкасская - 19 826 (+788)
Черновицкая - 32 067 (+357)
Черниговская - 15 932 (+527).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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