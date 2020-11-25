В Украине вступили в силу изменения в ПДД

25.11.2020 12:00

Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Для водителей и пассажиров:

Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать

Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Для велосипедистов:

Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Для пешеходов:

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины.