Аваков выступил за немедленное введение трехнедельного локдауна

26.11.2020 14:00

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком на 3-4 недели. Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24", передает телеканал 112 Украина.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. Не нужно при этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей. Поэтому моя точка зрения: как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции и постараться сберечь здоровье наших украинцев и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - заявил Аваков.