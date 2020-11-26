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В Украине новый антирекорд: за сутки выявили 15331 новый случай COVID-19

26.11.2020 11:00
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В Украине новый антирекорд: за сутки выявили 15331 новый случай COVID-19

В Украине за сутки COVID-19 заболел 15 331 человек - это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 26 ноября.
Всего в Украине уже 677189 случаев коронавируса, из них 317395 человек выздоровели (накануне - 9617), а 11717 украинцев скончались (накануне - 225).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 64019 (+1 399)
Винницкая - 16370 (+386)
Волынская -22906 (+390)
Днепропетровск - 33115 (+1 254)
Донецкая область - 21 344 (+476)
Житомирская - 27 926 (+558)
Закарпатская - 22 425 (+275)
Запорожская - 27226 (+898)
Ивано-Франковск - 34045 (+636)
Киевская - 34241 (+979)
Кировоградская - 4706 (+149)
Луганская - 5925 (+132)
Львовская - 43611 (+737)
Николаевская - 16731 (+502)
Одесская - 40 535 (+793)
Полтавская - 20204 (+525)
Ровенская - 29320 (+460)
Сумская - 25662 (+851)
Тернопольская - 26752 (+423)
Харьковская - 53433 (+895)
Херсонская - 9345 (+204)
Хмельницкая - 27703 (+589)
Черкасская - 20 668 (+842)
Черновицкая - 32 492 (+425)
Черниговская - 16 485 (+553).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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