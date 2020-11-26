В Украине новый антирекорд: за сутки выявили 15331 новый случай COVID-19

26.11.2020 11:00

В Украине за сутки COVID-19 заболел 15 331 человек - это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 26 ноября.

Всего в Украине уже 677189 случаев коронавируса, из них 317395 человек выздоровели (накануне - 9617), а 11717 украинцев скончались (накануне - 225).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 64019 (+1 399)

Винницкая - 16370 (+386)

Волынская -22906 (+390)

Днепропетровск - 33115 (+1 254)

Донецкая область - 21 344 (+476)

Житомирская - 27 926 (+558)

Закарпатская - 22 425 (+275)

Запорожская - 27226 (+898)

Ивано-Франковск - 34045 (+636)

Киевская - 34241 (+979)

Кировоградская - 4706 (+149)

Луганская - 5925 (+132)

Львовская - 43611 (+737)

Николаевская - 16731 (+502)

Одесская - 40 535 (+793)

Полтавская - 20204 (+525)

Ровенская - 29320 (+460)

Сумская - 25662 (+851)

Тернопольская - 26752 (+423)

Харьковская - 53433 (+895)

Херсонская - 9345 (+204)

Хмельницкая - 27703 (+589)

Черкасская - 20 668 (+842)

Черновицкая - 32 492 (+425)

Черниговская - 16 485 (+553).