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Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера"

27.11.2020 13:00
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Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера"

С 23 ноября в супермаркетах сети "АТБ" ввели отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пожилыми людьми. Об этом в соцсети написал Генеральный директор корпорации Борис Марков.
"С понедельника, во всех наших магазинах действует специальный, регламентный час для людей пожилого возраста. С 9.00 до 10.00 они могут без лишних рисков для своего здоровья осуществить свои ежедневные покупки. Для этого мы выделили для них отдельную кассу и возможность рассчитаться без очереди. При этом, мы не ограничиваем их право прийти в магазин и в любое другое, удобное для них время", — отметил Марков.
"Препятствовать посещению магазинов в обозначенный час других клиентов наши сотрудники не будут. Но! Мы призываем вас отнестись к такой норме с благоразумием и пониманием. Просим проявить свою гражданскую и социальную ответственность. Заботу о тех, кто нуждается в ней сегодня больше всего!" - добавил он.



Теги: пенсионер, время, АТБ, COVID-19
 
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