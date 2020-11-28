В Харькове пожар уничтожил часть рынка "Барабашово"

28.11.2020 15:00

Масштабный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 02:39. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектной. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

Всего в тушении пожара были задействованы около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов.

Благодаря действиям пожарных удалось минимизировать ущерб от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, которые находились на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25, сообщили в ГСЧС.

Локализация пожара произошла в 04:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется, говорится в сообщении.